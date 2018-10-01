Пассажирский самолет вынужденно сел в Краснодаре из-за технических проблем

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Пассажирский лайнер, летевший из Сочи в Москву, в понедельник утром совершил вынужденную посадку в Краснодаре, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании "Базэл Аэро" (управляет аэропортами Краснодарского края).

"В 7:09 по московскому времени в аэропорту Краснодара по технической причине совершил вынужденную посадку самолет, направлявшийся из Сочи в Москву", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, на борту лайнера находились 176 пассажиров. Посадка прошла благополучно.

"Международный аэропорт Краснодара работает в штатном режиме", - добавили в пресс-службе.