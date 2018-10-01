Состояние избитого лопатой мальчика в Калининграде улучшилось

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Состояние жестоко избитого лопатой мальчика в Калининграде улучшается, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава в понедельник.

"При поступлении в больницу пострадавшего ребенка его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Сегодня врачи говорят уже о средней тяжести, которая близка к удовлетворительному состоянию. Угрозы для жизненно важных органов нет. Ребенок получает медицинскую помощь в полном объеме и явно идет на поправку", - отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, в Калининграде 27 сентября в садовом товариществе "Чайка" мужчина напал на 8-летнего мальчика, избив его железной лопатой. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Нападавший был задержан 30 сентября и дал признательные показания. Им оказался 49-летний безработный, который прятался в заброшенном доме в полукилометре от места совершения преступления. По данным следствия, он был ранее судим и страдает психическим заболеванием.