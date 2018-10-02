Калининградец, задержанный за избиение ребенка лопатой, признался в убийстве женщины

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Житель Калининграда, обвиняемый в избиении ребенка лопатой, признался в убийстве женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР в понедельник.

"В ходе следственных действий на территории, прилегающей к месту проживания обвиняемого, было обнаружено захоронение костных останков, предположительно человека. Обвиняемый пояснил, что около года назад им было совершено убийство женщины, тело которой он сжег и закопал на данном участке местности", - говорится в сообщении.

По обнаруженным на месте происшествия костным останкам назначена генетическая судебная экспертиза, которая позволит установить их принадлежность.

По данным СКР, в настоящее время 49-летнему мужчине без определенного места жительства предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Как сообщалось, в Калининграде 27 сентября в садовом товариществе "Чайка" мужчина напал на 8-летнего мальчика, избив его железной лопатой.

Нападавший был задержан 30 сентября и туже дал признательные показания. Им оказался 49-летний безработный, который прятался в заброшенном доме в полукилометре от места совершения преступления. По данным следствия он был ранее судим за убийство и страдает психическим заболеванием.