В Ханты-Мансийске снесли последний двухэтажный деревянный дом с печным отоплением

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Последний двухэтажный деревянный жилой дом с печным отоплением снесен в Ханты-Мансийске, сообщается на сайте городской администрации.

"Нашей приоритетной задачей было избавиться от многоквартирных деревянных домов с печным отоплением. Этот план мы выполнили с опережением. На сегодняшний день в Ханты-Мансийске не осталось двухэтажных домов с печным отоплением", - приводятся в сообщении слова главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина.

Отмечается, что по программе расселения граждан из аварийного жилья в 2018 году был запланирован снос 63 многоквартирных домов, в том числе 18 с печным отоплением. В настоящее время полностью расселены и переданы под снос 20 зданий, новое жилье получили 138 семей.

Уточняется, что всего в текущем году в новое жилье переедут 200 семей.

Как поясняется в сообщении, освобожденные от аварийных домов земельные участки планируется использовать для строительства современного жилья, паркингов, школ, детских и спортивных площадок.