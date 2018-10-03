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В Минобрнауки сочли неверным полный отказ от очных лекций в пользу онлайн-курсов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков заявил, что в его ведомстве не планируют полностью отказаться от лекционной модели преподавания в вузах, заменив очные лекции онлайн-курсами.

"Обсуждается идея внедрения онлайн-составляющей в образовательный процесс - да, такой вопрос мы обсуждаем, есть поручение Дмитрия Анатольевича (премьера Дмитрия Медведева - ИФ) по этому поводу. Но это должно делаться очень разумно и взвешенно, там, где это уместно", - сказал Котюков журналистам в среду, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

По его словам, онлайн-составляющая может применяться для улучшения доступности образования и оптимизации учебного процесса. "Но то, что это совсем и повсеместно - никогда так вопрос не ставился", - подчеркнул Котюков.

По его мнению, полностью отказываться от очных лекций неправильно. "Слушайте, часть программ достаточно сложно представить себе в онлайн-дистанционном варианте. Поэтому это должен быть очень разумный баланс всегда", - сказал министр.

"Тут есть над чем подумать. Решений никаких по этому поводу не принято. Экспертные мнения разные есть, мы все это будем на площадках обсуждать, осторожно и аккуратно", - добавил он.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) планирует со временем заменить очные лекции онлайн-курсами, поскольку студенты на лекции не ходят, а у преподавателей не остается времени на научно-исследовательскую деятельность.

В России действует онлайн-платформа "Открытое образование", где любой человек может прослушать университетский лекционный курс и выполнить задания дистанционно. Предусмотрено, что студенты некоторых вузов могут зачесть прослушанный курс после выполнения итогового задания в своем учебном заведении.

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Теги: Минобрнауки, Михаил Котюков

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