Более 400 кг икры и лосося изъяты у браконьеров в камчатском заповеднике

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Браконьерский стан ликвидирован в охранной зоне Корякского заповедника на Камчатке, сообщает пресс-служба ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник", под управлением которого находится Корякский природный заповедник.

"В лагуне Средняя Олюторского залива обнаружено более 400 килограммов икры и рыб лососевых пород, а также орудия незаконного промысла. Трое нарушителей природоохранного законодательства задержаны на месте преступления", - говорится в сообщении.

Возбуждено дело по статье "Незаконная добыча водных биологических ресурсов".