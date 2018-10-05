Участники митинга в Магасе начали расходиться

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - На митинге на одной из центральных площадей в Магасе (Ингушетия) в настоящее время находятся несколько тысяч человек, сообщил "Интерфаксу" один из местных священнослужителей на условиях анонимности.

"Ситуация полностью контролируется. Митинг согласован, правоохранительные органы держат все под контролем. Число митингующих заметно сократилось, люди постепенно расходятся по домам", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в настоящее время на площади остаются порядка шести-семи тысяч человек.

Председатель совета тейпов Мальсаг Ужахов заявил на митинге, что одним из главных требований митингующих является легитимная отмена соглашения об административной границе с Чечней.

"Ужахов высказал требования протестующих о проведении повторного заседания парламента, на котором бы в легитимном порядке было отменено соглашение об административной границе с Чеченской республикой. При этом, прежде, чем подписать новое соглашение, он предлагает обсудить его параметры с жителями республики", - сказал источник.