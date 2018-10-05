Участники митинга в Магасе начали расходиться

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - На митинге на одной из центральных площадей в Магасе (Ингушетия) в настоящее время находятся несколько тысяч человек, сообщил "Интерфаксу" один из местных священнослужителей на условиях анонимности.
"Ситуация полностью контролируется. Митинг согласован, правоохранительные органы держат все под контролем. Число митингующих заметно сократилось, люди постепенно расходятся по домам", - сказал собеседник агентства.
По его данным, в настоящее время на площади остаются порядка шести-семи тысяч человек.
Председатель совета тейпов Мальсаг Ужахов заявил на митинге, что одним из главных требований митингующих является легитимная отмена соглашения об административной границе с Чечней.
"Ужахов высказал требования протестующих о проведении повторного заседания парламента, на котором бы в легитимном порядке было отменено соглашение об административной границе с Чеченской республикой. При этом, прежде, чем подписать новое соглашение, он предлагает обсудить его параметры с жителями республики", - сказал источник.
Протесты в Ингушетии
26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.
Недовольные этим решением десятки молодых людей попытались провести несанкционированные акции протеста при въезде в Магас и в городе Сунжа.
4 октября депутаты Народного собрания Ингушетии приняли законопроект. Всего на заседании присутствовали 25 депутатов. Как сообщалось, "за" проголосовали 17, три депутата высказались против, еще пятеро воздержались. Однако позднее ряд парламентариев пожаловался на фальсификацию при подсчете результатов голосования.
Ранее парламент получил отрицательный отзыв на упомянутый законопроект от Конституционного суда Ингушетии, который выступил против принятия соглашения без проведения референдума.
Вечером 4 октября глава Ингушетии подписал республиканский закон об установлении административной границы между республиками. В соответствии с двусторонним соглашением в течение трех месяцев с момента вступления документа в силу регионам нужно привести в соответствие местные законодательные акты, устанавливающие границы между субъектами.
Утром в четверг в центре Магаса начался несанкционированный митинг. МВД насчитало на нем около 2 тыс. человек, организаторы утверждают, что их в три раза больше. Ночью люди не разошлись - многие заночевали в своих машинах и на уличных скамейках, которые перенесли с аллеи имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова, расположенной неподалеку. В ряде местных школ отменили занятия. Люди не планируют расходиться в течение дня.
Основное требование протестующих - вынести вопрос об установлении границы между Ингушетией и Чеченской республикой на референдум. На митинге начался сбор подписей за отставку правительстваИнгушетии.