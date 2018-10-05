В Ярославле скончался один из двух подростков, выпивших алкоголь из ларька

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Ярославские следователи возбудили уголовное дело о смерти 12-летнего подростка после употребления алкоголя, сообщили "Интерфаксу" в СУ СКР по региону.

"Дело расследуется по п."в". ч.2 ст.238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требования безопасности, повлекший по неосторожности смерь), - сказала старший помощник руководителя регионального СУ СКР Кристина Гузовская.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что инцидент произошел в четверг вечером у торгового центра "Вернисаж".

"Компания подростков в возрасте 12-15 лет купила в уличном ларьке алкоголь. После его распития мальчики подышали еще и газом. Одному из них стало плохо. Подросток умер до приезда скорой помощи", - сказал собеседник агентства.