Авиаторы МЧС вывезли детали разбившегося в 40-х годах военного самолета

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Пилоты Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вывезли из дальневосточной тайги авиационные двигатели пропавшего в сороковых годах прошлого века самолета Ли-2, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в понедельник.

"Экипаж вертолёта Ми-8 и группа специалистов спасцентра при помощи внешней подвески перевезли из труднодоступной местности Сихоте-Алиня четыре двигателя общей массой две тонны и части самолета", - говорится в сообщении.

Место крушения воздушного судна ранее обнаружили участники приморского поискового отряда "Авиапоиск".

"Этот самолет стал одним из самых загадочных на счету "Авиапоиска". Когда произошла катастрофа, транспортный самолет Ли-2 перевозил два авиационных мотора АМ-34НБ. Такие устанавливались на летающих лодках МБР-2", - цитирует пресс-служба слова командира приморского поискового отряда Ярослава Ливанского.

По его предположениям, в лесу экипаж пытался посадить воздушное судно в долине реки, но его двигатели остановились и самолет разбился. При каких обстоятельствах произошла авиакатастрофа, предстоит ещё выяснить. Судя по состоянию обломков, членам экипажа вряд ли удалось выжить. От удара о землю кресла, штурвалы и приборная доска были сильно повреждены, фюзеляж самолета разорвался на куски и загорелся. Один из лежащих в салоне моторов АМ-34НБ, сорвало с креплений, и он всей массой влетел в кабину лётчиков, смяв её до самого носа, и перемолотив весь приборный ряд.

Он уточнил, что тела погибших лётчиков, а также личные вещи и парашюты не были найдены на месте разрушенного самолета. Возможно, члены экипажа давно захоронены. Но, а пока в память о погибших пилоты Ми-8 оставили на месте крушения молитву и православную икону.

"Как говорят в авиации: "Лётчик не умирают, они улетают в полёт и не возвращаются". И, помогая поисковым отрядам в их исследовательской работе, мы также отдаём дань памяти тем, кто ушёл из жизни, выполняя свой служебный долг", - поделился начальник Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России Виталий Плотников, слова которого приводятся в сообщении.

По модификации разбившегося самолета Ли-2 поисковики предполагают, что катастрофа могла произойти не позже 1949 года. Среди обломков турели был обнаружен патрон пулемета УБТ 1941 года выпуска, а один из моторов выпущен в 1942 году.