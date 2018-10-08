Что случилось ночью: понедельник, 8 октября

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Отставка главы Интерпола, успешное возвращение Falcon X на космодром, итоги президентских выборов в Бразилии

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Глава Интерпола Мэн Хунвэй ушел в отставку. Выборы нового главы ведомства состоятся 18-21 ноября на 87-й сессии генассамблеи.

- Первая ступень ракеты Falcon 9 вернулась на космодром в Калифорнии.

- Пилоты Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вывезли из дальневосточной тайги авиационные двигатели пропавшего в сороковых годах прошлого века самолета Ли-2.

- В Бразилии 28 октября пройдет второй тур президентских выборов, так как никто из кандидатов не преодолел 50-процентный порог.

- В Минтруде разработали поправки в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми работодателей обяжут вести учет синяков, ссадин и других микротравм сотрудников.

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