В России за полтора года выявили 62 новых вида наркотиков

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Более 60 новых видов наркотиков взято на контроль МВД России за 1,5 года, сообщил глава министерства Владимир Колокольцев.

"За полтора года по инициативе МВД России под контроль поставлено 62 ранее неизвестных наркотических средства и психотропных вещества, с использованием которых может быть изготовлено более тысячи препаратов. Данная мера позволила в рамках только одного уголовного дела изъять свыше 140 кг производного синтетического каннабиноида", - сказал он на заседании Государственного антинаркотического комитета в понедельник.

Колокольцев также затронул тему IT-технологий, которые используют для бесконтактного получения денег за сбыт наркотиков. "В июне текущего года в Волгограде возбуждено уголовное дело по факту легализации участниками преступной группы наркодоходов в объеме 56 млн рублей. Оплата осуществлялась с использованием электронной платежной системы и поступила на счета, открытые в различных банках для обналичивания", - сообщил министр.

По его словам, для решения проблемных вопросов в этой сфере требуется комплексный подход со стороны всех заинтересованных министерств и ведомств.