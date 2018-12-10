Правительство направило на согласование в Минкомсвязь концепцию платформы "Цифровой профиль"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Аппарат правительства направил на согласование в Минкомсвязь подготовленную ЦБ и "Ростелекомом" концепцию платформы "Цифровой профиль", сообщает в понедельник "Коммерсант".

По словам источника газеты, ведомство согласует концепцию, стоимость которой оценивается в 3 млрд рублей частных средств, уже на этой неделе. Благодаря внедрению технологии граждане смогут управлять своими данным, к примеру передавать их по запросу, отзывать, а также реализовать "право на забвение".

Как отмечает "Ъ", "основными элементами платформы станут реестр цифровых идентификаторов, системы идентификации, реестр цифровых согласий на обработку данных и интерфейс для доступа к данным. Архитектура цифрового профиля может также содержать базу данных цифровых досье граждан, объединяющих все юридически значимые сведения о них". Проект будут курировать Минкомсвязь и ""уполномоченный орган в области биометрической идентификации".

Прототип технологии появится в марте 2019, следует из "дорожной карты" проекта. Запуск в эксплуатацию планируется на декабрь 2019 года.

Проект является частью программы "Цифровая экономика".

Программа "Цифровая экономика" подготовлена во исполнение перечня поручений президента РФ по реализации послания Федеральному собранию и утверждена распоряжением правительства РФ от 28 июля 2017 года. Программой определены цели, задачи, направления и сроки реализации основных мер государственной политики по созданию необходимых условий для развития в России цифровой экономики, в которой данные в цифровом виде являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности. Для управления программой определены пять базовых направлений развития цифровой экономики в России на период до 2024 года.