ОАК завершила поставку истребителей Су-35С по гособоронзаказу 2018 года

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Завершающая в этом году партия истребителей Су-35С передана ВКС России. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"На Комсомольском-на-Амуре филиале ПАО "Компания "Сухой" (входит в ОАК) состоялась торжественная передача в эксплуатацию завершающей в 2018 году партии самолётов Су-35С для министерства обороны РФ, в числе которых был передан сотый выпущенный самолёт этого типа", - заявили в ОАК.

Источник "Интерфакса" в оборонно-промышленном комплексе отметил, что заказчику передана партия из шести машин. Таким образом, в этом году ВКС РФ получили 10 истребителей Су-35С.

Су-35C - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". Он разработан в компании "Сухой" и серийно производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Самолет создан на базе Су-27/Су-30, но при этом является концептуально новой машиной с элементами оборудования истребителя пятого поколения.

Су-35С обладает передовой информационно-управляющей системой, радиолокационной станцией с пассивной фазированной антенной решеткой "Н035Ирбис" производства КРЭТ (входит в "Ростех"), а также новыми двигателями АЛ-41Ф1С разработки НПО "Сатурн" (Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) также входит в "Ростех").