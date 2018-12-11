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Житель Кубани застрелил двух женщин и скрылся с оружием

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Тела двух женщин с огнестрельными ранениями обнаружены во вторник днем в частном доме в Новкубанском районе Краснодарского края. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" источник в оперативных службах региона.

"Убитые - мать и дочь - были обнаружены около 11:00 по Москве в частном доме поселка Восход. Личность предполагаемого убийцы установлена, он объявлен в розыск", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, мужчина 1962 года рождения застрелил жену и тещу из охотничьего ружья в ходе семейного конфликта и скрылся на автомобиле вместе с оружием.

В настоящее время полиция ведет активные поиски подозреваемого.

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Теги: Краснодарский край
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