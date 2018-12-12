Разыскиваемый за убийство двух женщин на Кубани задержан в Ростовской области

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские Ростова-на-Дону задержали подозреваемого в убийстве двух женщин в соседнем Краснодарском крае. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по краю в среду.

"По разосланной ориентировке сотрудники Управления МВД России Ростова-на-Дону около 01:30 по Москве задержали 56-летнего мужчину на городском автовокзале", - сказал сотрудник пресс-службы.

Согласно ориентировке, задержанный подозревается в убийстве двух женщин, совершенном в частном доме поселка Восход Новокубанского района Краснодарского края.

"В настоящий момент мужчина доставлен в отдел полиции Новокубанска. В ближайшее время он будет передан сотрудникам Следственного комитета России", - уточнил собеседник агентства.

Накануне днем в частном доме поселка Восход были обнаружены тела 55-летней женщины с ножевыми ранениями тела и ее пожилой матери с черепно-мозговой травмой.

Ранее сообщалось, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).