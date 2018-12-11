Глава СПЧ предложил вернуть Дню Конституции статус праздника

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предлагает вновь сделать День Конституции праздничным нерабочим днем.

"Мне кажется, что для повышения престижа Конституции и Дня Конституции нужно вернуть Дню Конституции статус нерабочего праздничного дня, как было до 2014 года", - сказал он на заседании Совета.

Федотов выразил сожаление в связи с тем, что в последние годы в России вспоминают о Дне Конституции только в круглые даты, когда проводятся различные конференции, выставки, открытые уроки.

"А по прошествии юбилея снова будем числить День Конституции обычным рабочим днем, хотя и включенным в перечень памятных дат наряду с Днем российского студенчества и Днем российского парламентаризма", - продолжил он.

Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием.

В 1994 году указом президента РФ день 12 декабря был объявлен государственным праздником и нерабочим днем. Однако в 2004 году Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс РФ, согласно которым с 2005 года День Конституции (12 декабря) перестал быть в России выходным днём и был причислен к памятным датам России.

В советское время День Конституции до 1977 года отмечался 5 декабря, в день принятия Конституции СССР 1936 года. Затем он был перенесён на 7 октября (день принятия новой конституции СССР - "Конституции развитого социализма").

На днях сенатор Людмила Нарусова уже предложила сделать нерабочим День Конституции, который отмечается в России 12 декабря.

"Мне кажется, что необходимо сделать - и это абсолютно заслуженно - 12 декабря общегосударственным выходным днем", - сказала Нарусова 4 декабря на заседании Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству во вторник.

По мнению сенатора, это вызовет интерес к изучению Конституции. По словам Нарусовой, сославшейся на данные соцопросов, менее 10% россиян знают о том, что Конституция является основным законом страны, а менее 20% читали и изучали этот документ.

Она также заметила, что в советское время День Конституции (5 декабря) был выходным.

В свою очередь глава комитета Андрей Клишас предложил Нарусовой подготовить соответствующий законопроект и в целом поддержал её позицию. "Вы вопрос поднимаете важный, и, по сути, я согласен с тем, что вы говорите", - сказал он.