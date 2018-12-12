Пассажиров яхты смыло волной в море во время шторма в Геленджикской бухте

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Яхта попала в шторм в акватории Геленджикской бухты, один человек пропал без вести. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления на транспорте по ЮФО в среду.

"В ночь на среду, примерно в 1:40 по Москве в акватории Геленджикской бухты в 10-15 метрах от берега была обнаружена опрокинувшаяся яхта "Вега", принадлежавшая жителю Геленджика", - говорится в сообщении.

На борту, по данным следствия, находились пять человек. В результате шторма троих человек смыло волной в море, двое из них самостоятельно добрались до берега. Местонахождение третьего мужчины устанавливается.