Судно под африканским флагом село на мель под Новороссийском

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Иностранное судно вынесло на мель в ночь на среду во время шторма под Новороссийском, пострадавших нет. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

"Теплоход Rio под флагом Того (порт приписки Ломе, Западная Африка) около 4:00 по Москве выбросило на мель в районе якорной стоянки №416 порта Новороссийск. На борту находился 21 человек, никто из них не пострадал", - сказал сотрудник пресс-службы.

По предварительным данным, в ночь на 12 декабря капитан Rio запросил буксировку для прохода в порт, однако из-за сильного волнения, дождя и ветра - буксиры не смогли выйти к судну.

По информации капитана судна, видимых повреждений корпуса, загрязнения моря нет. Эвакуация экипажа не требуется. Для оказания помощи подготовлен буксир "Торопливый", отметили в пресс-службе.