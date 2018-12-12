Волгоградское УФАС оштрафовало "Яндекс" за рекламу электросчетчиков, занижающих показания

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Управление ФАС по Волгоградской области оштрафовало ООО "Яндекс" на 200 тысяч рублей за распространение рекламы электросчетчиков, занижающих показания потребленной энергии, сообщила пресс-служба ведомства.

"Дело о нарушении законодательства о рекламе (ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ) было возбуждено по заявлению ПАО "Волгоградоблэлектро". Заявитель обнаружил сайты двух интернет-магазинов, предлагающих приобрести индивидуальные приборы учета электроэнергии с дистанционным управлением, особенность которых состоит в наличии пультов, уменьшающих объем потребленной электроэнергии", - говорится в сообщении.

Антимонопольным ведомством были выявлены нарушения Закона о рекламе по п. 1 ч. 4 ст. 5 (побуждение к совершению противоправных действий), п. 1 ст. 7 (запрет на рекламу незаконных видов деятельности) и ст. 8 (реклама дистанционной продажи товаров в отсутствие указания сведений о продавце).

"Компания "Яндекс" в установленные сроки исполнила предписание УФАС по Волгоградской области и прекратила распространение в сети Интернет указанной рекламы", - отмечается в пресс-релизе.