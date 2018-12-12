Путин заявил, что Конституция РФ не закостенелый, а развивающийся организм

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Российская Конституция является развивающимся правовым механизмом, а не закостенелой конструкцией, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Текст Конституции не содержит пустых деклараций, ее положения действующие, работающие. Однако это не закостенелая правовая конструкция, а живой развивающийся организм", - заявил Путин, выступая на приеме по случаю Дня российской Конституции.

Он напомнил, что при принятии Конституции учитывался как зарубежный опыт, так и отечественные наработки. Президент особо подчеркнул, что Основной закон страны содержит идеи преемственности традиций, идущих из глубины веков.

Статьи Конституции - это вершина российской правовой системы, но одновременно и фундамент: именно на нем выстроено все современное российское законодательство, добавил Путин. При этом президент отметил, что процесс законодательной работы, правоприменительной и судебной практики идет непрерывно.

"Идти в ногу со временем, не изменяя себе, отстаивать свои национальные интересы нам помогает, в том числе, и Конституция нашей страны. Мы проводим независимую внешнюю политику, ищем достойные ответы на современные вызовы, опираясь на ее принципы и ценности, и осознаем, что сегодня они имеют определяющее значение не только для нас, но и важны для всего мира, для будущего", - заявил глава государства.