Выставка британского художника Бэнкси откроется в Петербурге

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Манеже Конюшенного ведомства Петербурга в пятницу открывается выставка работ британского художника Бэнкси, сообщают организаторы мероприятия.

Выставка-лабиринт занимает около 1500 кв. м. Экспозиция выставки, составленная галереей Lilley Fine Art, представит работы из частных собраний коллекционеров со всего мира. В коллекцию входит 68 подлинных работ художника, среди которых 27 оригиналов, написанных непосредственно рукой художника, и 41 тиражная работа, так называемые принты. Общая оценочная стоимость представленной коллекции составляет 12 миллионов фунтов, сообщают организаторы.

Кроме работ художника на выставке создана мультимедийная инсталляция, посвященная личности Бэнкси, и фотопроект, состоящий из 50 фотографий граффити Бэнкси, найденных на улицах Великобритании. Также на выставке собрана коллекция редких постеров самых значимых событий и выставок художника.

Ранее эти работы были показаны на выставке в Москве, за три месяца ее посетили более 300 тысяч человек.

В середине августа на московскую выставку обратил внимание сам Бэнкси. Художник опубликовал у себя в инстаграме скриншот переписки с неизвестным собеседником, в отметив, что ничего не знает о выставке в Москве, и заметил, что не берет денег за просмотр своих работ. В ответ организаторы мероприятия заявили, что никогда не позиционировали выставку как организованную или согласованную с Бэнкси.

"Коллекция собрана из работ частных коллекционеров, у которых есть право выставлять работы художника на выставках. У нас представлены исключительно авторизованные работы - никаких кусков стен, вандально вырезанных против воли Бэнкси", - объяснил тогда организатор выставки Александр Начкебия.

Бэнкси - уличный художник и политический активист. Несмотря на мировую известность, он сумел сохранить вокруг себя завесу тайны и анонимности. Его биография и настоящее имя из года в год обрастают новыми гипотезами.