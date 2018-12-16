Владельцам пострадавших от взрыва в Вологде квартир предоставят жилье

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Вологде 20 семьям, проживающим в доме, в котором ночью взорвался газ, предоставят жилье на время восстановительных работ в здании, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

"В кратчайшие сроки нужно провести обследование объекта, определиться с вариантами расселения людей, чьи квартиры попадут в этап реконструкции дома, а это как минимум 20 семей. Также прошу все соответствующие службы следить за обеспечением дома электричеством, водой и теплом. Мы не должны допустить замораживание здания", - приводит пресс-служба слова главы региона Олега Кувшинникова.

В результате взрыва разрушены несколько квартир первого подъезда, рухнуло перекрытие, повреждена кирпичная кладка до третьего этажа. Такие данные были озвучены на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло в Вологде утром в воскресенье. В ходе нее губернатор также поручил обеспечить горячим питанием и необходимым вещами эвакуированных жителей дома.

Как рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов, принято решение о размещении эвакуированных жителей в гостиницах города. Соответствующие переговоры уже проведены. Кроме того, во дворе пострадавшего дома работает передвижной пункт приема граждан, в котором специалисты ведут поименный учет жильцов и фиксируют просьбы жителей. На базе школы №42 организовано горячее питание.

Для обеспечения безопасности и предотвращения мародерства круглосуточную охрану объекта обеспечивают усиленные наряды полиции. С сегодняшнего дня в сопровождении сотрудников УВД у жильцов второго подъезда будет возможность посетить свои квартиры, чтобы взять необходимые вещи и документы.

Взрыв газа в вологодской пятиэтажке произошел около полуночи. В результате происшествия травмы получила 43-летняя хозяйка квартиры, она скончалась в машине скорой помощи. По данным СКР, пострадали также 46-летний и 37-летний мужчины, а также 47-летняя женщина, их жизни в данный момент ничего не угрожает. Из дома были эвакуированы 90 жителей. Люди разъехались по родственникам. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.