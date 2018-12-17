Экс-глава "Оборонлогистики" осужден на четыре года за мошенничество

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Бывший гендиректор ООО "Оборонлогистика" Минобороны России Евгений Бондарь осужден на четыре года лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере.

"Пресненский районный суд Москвы признал бывшего генерального директора ООО "Оборонлогистика" виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения)", - сообщили "Интерфаксу" в Главной военной прокуратуре.

Там отметили, что уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки расходования бюджетных средств, предназначенных для оплаты поставки военной техники.

"Предприниматель заключил с одной из коммерческих структур фиктивный договор о возмездном оказании услуг, которые фактически не проводились и необходимости их выполнения не имелось. В результате у Минобороны России было похищено более 11 млн рублей", - сказали в ГВП.

В соответствии с позицией гособвинителя экс-гендиректор приговорен к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Как говорится на сайте ООО "Оборонлогистика", оно создано в структуре Минобороны России и решением правительства РФ определено единственным поставщиком транспортных услуг для Минобороны России в Республику Крым, Калининградскую область, Арктическую и Курильскую островные зоны.