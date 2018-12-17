Путин согласился, что Россия рискует остаться без леса

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин признал, что государство пока бессильно навести порядок в сфере защиты лесов, эта область очень криминализирована.

"Вынужден признать, что действия государства в этой сфере, в сфере защиты лесов в данном случае, неэффективны, не удается государству навести порядок. Очень коррумпированная сфера, чрезвычайно и очень криминализированная", - сказал Путин на Совете по правам человека.

Полный текст стенограммы его выступления на Совете, который прошел 11 декабря, опубликован в этот понедельник на сайте Кремля.

Он напомнил, что попросил подключиться к наведению порядка в этой области членов "Народного фронта".

"И на Дальнем Востоке, и в центральной части, если мы ничего не будем делать, у нас скоро просто лесов не останется в доступных для человека регионах, потому что вырубают там, откуда вывезти легче всего. А это что? Это там, где дороги есть, там, где люди живут в основном", - сказал российский лидер.

Путин пообещал реализовать любые предложения правозащитников, связанные с защитой лесов.