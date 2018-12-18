Правительство распределило по 27 регионам 12 млрд рублей на развитие дорожной сети

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряяжение о выделении 27 российским регионам более 12 млрд рублей на развитие и модернизацию сети автодорог, сообщило правительство РФ.

Документ вводит распределение средств, предусмотренных в федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. При этом средства предоставлены в текущем году.

При этом 8,1 млрд рублей предоставляются 14 субъектам Федерации на реализацию крупных, особо важных для социально-экономического развития страны проектов. Наиболее крупный трансферт из этого списка направлен в Камчатский край - 1,3 млрд рублей, отмечается в документе.

2,9 млрд рублей предоставляются девяти субъектам Федерации на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. Треть этой суммы (1 млрд рублей) выделена Новгородской области, говорится в тексте распоряжения.

623 млн рублей предоставляются пяти субъектам Федерации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений. Из них 200 млн - республике Северная Осетия - Алания.

"400 млн рублей направляются Новосибирской области на проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнёрства", - говорится в пояснительной записке.