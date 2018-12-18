Минобороны РФ назвало бредом сообщения о смерти экс-главы ГРУ Сергуна в Ливане

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ опровергают распространяемые с подачи Минюста США слухи о том, что бывший глава Главного разведывательного управления (ГРУ) Игорь Сергун в 2016 году умер в Ливане.

"Слухи, распространяемые с подачи Минюста США о том, что скончавшийся 3 января 2016 года Герой России генерал-полковник Игорь Дмитриевич Сергун находился в Ливане, - конспирологический бред", - заявили в российском военном ведомстве.

"Игорь Дмитриевич в январе 2016 года находился в России", - подчеркнули в Минобороны РФ.

Ранее СМИ сообщили, что бывший советник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн в ходе допроса в ФБР заявил, что бывший начальник ГРУ Сергун умер в Ливане.

Между тем, по официальным данным Минобороны РФ, Сергун умер 3 января 2016 года в подмосковном доме отдыха после обширного инфаркта.

Его преемником на посту главы ГРУ стал генерал-полковник Игорь Коробов, который также скончался 21 ноября 2018 года после тяжёлой и продолжительной болезни.

В декабре 2018 года начальником Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России был назначен вице-адмирал Игорь Костюков.

ГРУ - российская военная разведка. Согласно сайту Минобороны РФ, ГРУ добывает, анализирует, обобщает информацию о военно-политической обстановке, которая складывается вокруг России, прогнозирует её развитие, своевременно докладывает высшему политическому руководству РФ и командованию Вооруженных сил о реальных и потенциальных угрозах национальным интересам и безопасности страны. У ГРУ есть оперативные и технические, а также информационно-аналитические и обеспечивающие структуры.