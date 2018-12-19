Власти Кузбасса опровергли слухи о введении возрастных ограничений для аниматоров

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Департамент культуры и национальной политики опроверг слухи о планируемом введении возрастного ограничения для аниматоров, участвующих в детских утренниках, сообщила агентству "Интерфакс" в среду заместитель начальника департамента по культуре и искусству Тамара Коваль.

"Как вы себе представляет прохождение медосмотра перед мероприятиями артистов? На сцене умерли актеры Андрей Миронов и Виталий Соломин. Никаких ограничений мы не планируем вводить", - сказала Коваль

В среду утром местные СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что по распоряжению департамента культуры Кузбасса аниматорам старше 65 лет запретят участвовать в детских утренниках, а также их обяжут их проходить медосмотр.

В то же время в интернете очевидцами было опубликовано видео с утренника, на котором видно, как актер почувствовал себя плохо и упал непосредственно во время самого выступления.

Как сообщалось, накануне в детском саду "Тавосочка" города Кемерово во время детского утренника скончался заслуженный артист РФ, актер Музыкального театра имени Боброва Валерий Титенко, выступавший в образе Деда Мороза. Мужчине была вызвана "скорая помощь", но актер скончался до ее приезда.