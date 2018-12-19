Путин поручил совету во главе с Медведевым утверждать частные инвестиции в нацпроекты

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца 2018 года выработать критерии привлечения частных инвестиций в национальные проекты, а также утверждать эти проекты на заседаниях президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам во главе с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Соответствующий перечень поручений по итогам совещания у президента 28 ноября по вопросу привлечения частных инвестиций в национальные проекты опубликован на сайте Кремля.

О разработке критериев привлечения частных инвестиций правительству поручено доложить до 31 декабря. О формировании портфеля проектов для привлечения частных инвестиций поручено доложить до 1 февраля 2019 года, о регулярном рассмотрении и утверждении проектов на заседаниях президиума - до 1 апреля 2019 года, а затем раз в полгода.

Президент также поручил соответствующим министерствам "обеспечить формирование портфеля проектов для частных инвестиций в национальные проекты".