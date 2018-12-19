Тело матери с младенцем в сумке обнаружили в реке в Белгороде

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку по факту гибели матери и младенца, тела которых обнаружены в реке в Белгороде в среду, сообщает пресс-служба СУ СКР по Белгородской области.

"Пока не установлена причина смерти женщины и ребенка, мы не можем квалифицировать произошедшее. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ведомства.

Местные СМИ сообщают, что утром в среду в реке Везелка были обнаружены вмерзшие в лед тела 32-летней жительницы села Тюрино и ее десятимесячного сына. Тело ребенка находилось в дорожной сумке.

По информации поисковиков "Лиза Алерт Белгород", ночью был объявлен поиск женщины, которая ушла из дома накануне днем с дорожной сумкой на колесиках.