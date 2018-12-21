Срок службы двигателей для ракет-носителей "Союз-2.1в" продлят на семь лет

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Срок службы двигателей для ракет-носителей "Союз-2.1в" планируют продлить на семь лет, следует из материалов портала госзакупок.

"Целью выполнения работ является продление на 7 лет гарантийного срока эксплуатации двигателей 14Д15, изготовленных из материальной части двигателей 11Д111 (НК-33) произведенных в 1972-1974 гг., для использования в составе РН 14А15", - говорится в документации тендера, размещенного на портале.

Работы должны быть завершены до 31 мая 2019 года. Они проводятся в рамках опытно-конструкторской работы "Русь".

Ранее сообщалось, что для РН "Союз-2.1в" разработан новый двигатель - РД-193, который должен будет заменить двигатели НК-33 после их исчерпания.