В Красноярском крае завели дело после падения ребенка в яму с горящей золой

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело о халатности после падения ребенка в яму с горящей золой в поселке Чулым Красноярского края, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по краю.

"Вечером 12 октября восьмилетний мальчик, гуляя по улице на территории поселка Чулым, подошел к краю зольной ямы, которая была не огорожена и не накрыта, и в результате обвала грунта упал в горящую золу", - говорится в сообщении. В результате ребенок получил ожоги 2% тела, проходил длительное лечение в медицинском учреждении.

Отмечается, что в открытую яму, распложенную в нескольких десятках метров от поселкового дома культуры, скидывали золу работники ближайшей котельной. Виновники происшествия устанавливаются.