Минтранс пообещал, что невозвратные билеты на дальние поезда будут дешевле на 10-20%

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Стоимость невозвратных ж/д билетов в поездах дальнего следования будет дешевле на 10-20%, следует из сообщения министерства транспорта РФ.

"Невозвратные билеты позволят экономить 10-20% от стоимости поездки. Разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от периода совершения поездки", - говорится в сообщении.

"Такие билеты можно будет приобрести исключительно в вагоны типа "СВ", "купе" и вагоны с местами для сидения при наличии установленного перевозчиком соответствующего тарифа", - уточняет ведомство.

Возврат в исключительных случаях

Минтранс также определил порядок переоформления невозвратных билетов, позволяющий вернуть их стоимость в исключительных случаях. Ранее в правилах ж/д перевозок пассажиров такие положения отсутствовали.

"При наступлении исключительного случая, пассажирам следует обращаться в билетные кассы ж/д станций посадки не позднее пяти суток с момента отправления поезда, на который был приобретен невозвратный билет", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось, закон устанавливает, что возврат причитающихся сумм за неиспользованные невозвратные билеты осуществляется только в случае внезапной болезни пассажира или совместно следующего с пассажиром члена семьи (супруга, родителя (усыновителя) или ребенка (усыновленного), смерти члена семьи либо травмирования пассажира в результате несчастного случая, подтвержденного соответствующими документами. Это также возможно в случае отмены отправления поезда или задержки отправления поезда либо непредоставления пассажиру места, указанного в таком билете.

Скоро в продаже

Невозвратные билеты в купе поездов дальнего следования появятся в продаже в 2019 году.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении таких билетов на поезда дальнего следования. Закон устанавливает, что физлица смогут покупать билеты в поезда дальнего следования по тарифам, предусматривающим условие о получении обратно стоимости проезда при возврате неиспользованного билета, но также могут быть тарифы, не предусматривающие такого условия. На перевозчика или уполномоченного им лица возлагается обязанность до заключения договора перевозки пассажира убедиться в том, что пассажир проинформирован о возможности приобретения невозвратного билета либо по тарифу, не предусматривающему такого условия. Порядок информирования пассажиров об указанных возможностях приобретения проездных документов устанавливается правилами оказания услуг по перевозкам пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.