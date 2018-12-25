Вожатый детского лагеря на Камчатке устроил ночную муштру школьникам

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Следователи на Камчатке проводят проверку информации о противоправных действиях, совершенных работником детского оздоровительного лагеря "Волна" в отношении отдыхавших в лагере школьников, сообщает во вторник Следственное управление СКР по краю.

"По предварительным данным, 22 декабря ночью в детском оздоровительном лагере "Волна", расположенном в Елизовском районе, вожатый пинал по кроватям и заставил мальчиков приседать и отжиматься, хватал за ноги девочек", - говорится в сообщении.

По результатам проверки СКР примет процессуальное решение.