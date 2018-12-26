В убийстве женщины и двух ее дочерей в Ульяновске заподозрили главу семьи

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Виновником смерти женщины и двух ее детей, найденных с огнестрельными ранениями в одной из квартир в Ульяновске, может быть глава семьи, сообщается в официальном канале Следственного комитета России в мессенджере "ТамТам" в среду.

По одной из основных версий, мужчина расправился с семьей и затем покончил с собой, говорится в сообщении.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что погибшая семья характеризовалась благополучно.

"Пострадавший юноша - сын погибшей женщины, он оказал сопротивление нападавшему. В семье остались еще двое детей, они взрослые, проживают отдельно", - сказал собеседник агентства.

Ранее следственное управление СКР по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту смерти четырех жителей Ульяновска, чьи тела были найдены с огнестрельными ранениями. Убитые - 48-летняя местная жительница, ее двое несовершеннолетних детей - девочки 15 и 11 лет, и неизвестный мужчина около 40 лет.

Кроме того, с места происшествия был госпитализирован 17-летний юноша с огнестрельным ранением плеча.

Уголовное дело расследуется по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).