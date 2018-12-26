Предполагаемый убийца семьи в Ульяновске был племянником хозяйки дома

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Следователи установили личность мужчины, предположительно, расправившегося с женщиной и двумя ее дочерьми в Ульяновске, а затем покончившего с собой, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в среду.

"38-летний мужчина - племянник погибшей женщины, приехал в гости из Альметьевска", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что нападавший был осужден в 2009 году в Ульяновске по ч.1 ст.111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Ему были назначены принудительные меры медицинского характера, лечение он проходил в Альметьевске.

Собеседник агентства также сообщил, что жизни и здоровью пострадавшего подростка, обнаруженного раненым в той же квартире, ничего не угрожает.

Муж погибшей женщины, по словам источника, остался жив, так как в момент трагедии отсутствовал дома.

Ранее сообщалось, что управление СКР по Ульяновской области возбудило уголовное дело об убийстве четырех жителей Ульяновска, чьи тела были найдены с огнестрельными ранениями. Убитые - 48-летняя местная жительница, ее двое несовершеннолетних детей - девочки 15 и 11 лет - и неизвестный мужчина около 40 лет. Кроме того, с места происшествия был госпитализирован 17-летний юноша с ранением плеча.

По одной из основных версий, найденный мертвым в квартире мужчина расправился с семьей и затем покончил с собой.

Ранее в официальном канале Следственного комитета России в мессенджере "ТамТам"сообщалось, что виновником смерти женщины и двух ее детей может быть глава семьи.

В свою очередь информированный источник сообщал "Интерфаксу", что убитая семья характеризовалась благополучно.

"Пострадавший юноша - сын погибшей женщины, он оказал сопротивление нападавшему. В семье остались еще двое детей, они взрослые, проживают отдельно", - сказал собеседник агентства.