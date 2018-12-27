Замглавы агентства культуры Якутска отстранен от должности на время проверки УФСБ

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель руководителя агентства культуры и художественного образования Якутска Петр Сергучев отстранен от должности на время проверок правоохранительными органами в ведомстве, сообщила мэр Якутска Сардана Авксентьева на встрече с журналистами.

"Я разговаривала с сотрудниками УФСБ - претензий к начальнику агентства культуры Антониде Корякиной у них нет. Поэтому после отпуска она продолжит работу. Проверка сейчас на начальном этапе. У сотрудников правоохранительных органов есть претензии к деятельности Петра Сергучева, поэтому до окончания проверки он от работы будет отстранен", - сообщила она.

Как сообщалось ранее, 28 ноября сотрудники Управления ФСБ России по Якутии проводили выемку документов в управлении культуры и духовного развития Якутска. Проверка проводилась на соблюдение законодательства РФ в сфере закупок.