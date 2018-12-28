Четверо жителей Челябинска осуждены за экстремизм и убийство

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд вынес приговор четырем местным жителям, обвиняемым в совершении преступлений экстремистской направленности и убийстве.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону, двое осуждены на 18 лет и 17,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, третий обвиняемый приговорен к 4 годам колонии общего режима, еще один получил 2,5 года условно.

По данным следствия, в 2015-2017 годах обвиняемые создали запрещенную в РФ ячейку экстремисткой организации "Мизантропик дивижн". Они оскверняли памятники, посвященные победе в Великой Отечественной войне, нанося на них свастику, после чего размещали фотографии в интернете. Обвиняемыми было изготовлено самодельное взрывное устройство, которое они подорвали в демонстрационных целях, также выложив видео в сеть.

Кроме того, в августе 2016 года около одного из садовых товариществ Советского района областного центра двое из обвиняемых нанесли множественные ножевые ранения мужчине без определенного места жительства, от которых тот скончался.

В зависимости от степени участия фигуранты дела признаны виновными по статьям "организация экстремистской организации, финансирование экстремистской деятельности", "приготовление и незаконное изготовление взрывчатых веществ", "вандализм", "убийство".