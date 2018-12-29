В РФ решили унифицировать госрегистрацию автомобилей с августа 2019 года

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - МВД хочет унифицировать порядок госрегистрации автомобилей с августа 2019 года. Это следует из проекта постановления правительства, размещенного на портале нормативных правовых актов.

"Основным предметом правового регулирования проекта постановления является утверждение правил государственной регистрации транспортных средств регистрационными подразделениями МВД РФ, устанавливающих единый на всей территории Российской Федерации порядок государственной регистрации транспортных средств и условия присвоения транспортному средству государственного регистрационного номера, а также применение правил при совершении регистрационных действий с транспортными средствами", - говорится в пояснительной записке к проекту.

В ней отмечается, что с изданием проекта постановления административные процедуры, регламентирующие порядок действий должностных лиц регистрирующего органа, а также автовладельцев при государственной регистрации будут закреплены в соответствующем административном регламенте МВД по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним.

"При этом вступление в силу указанных нормативных правовых актов предусмотрено в единую дату - с 4 августа 2019 года", - говорится в пояснении.