Главные новости
В РоссииПоследний из оказавшихся под снежным завалом в Хабаровском крае найден живымВ РоссииЧаще всего россияне просили Деда Мороза о мире и здоровьеВ РоссииВ России зафиксирован рекордный с 1992 года вылов рыбы
В России

В РФ решили унифицировать госрегистрацию автомобилей с августа 2019 года

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - МВД хочет унифицировать порядок госрегистрации автомобилей с августа 2019 года. Это следует из проекта постановления правительства, размещенного на портале нормативных правовых актов.

"Основным предметом правового регулирования проекта постановления является утверждение правил государственной регистрации транспортных средств регистрационными подразделениями МВД РФ, устанавливающих единый на всей территории Российской Федерации порядок государственной регистрации транспортных средств и условия присвоения транспортному средству государственного регистрационного номера, а также применение правил при совершении регистрационных действий с транспортными средствами", - говорится в пояснительной записке к проекту.

В ней отмечается, что с изданием проекта постановления административные процедуры, регламентирующие порядок действий должностных лиц регистрирующего органа, а также автовладельцев при государственной регистрации будут закреплены в соответствующем административном регламенте МВД по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним.

"При этом вступление в силу указанных нормативных правовых актов предусмотрено в единую дату - с 4 августа 2019 года", - говорится в пояснении.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: МВД РФ
В России
Россия запретила ввоз с Украины промтоваров, сельхозтоваров, сырья и продовольствияРоссия запретила ввоз с Украины промтоваров, сельхозтоваров, сырья и продовольствия
Москва может отменить ограничения, если в свою очередь Киев введенные ранее запреты в отношении российских товаровПодробнее
 Возбуждено дело по факту незаконной охоты на медведя в Иркутской областиВозбуждено дело по факту незаконной охоты на медведя в Иркутской области
В охоте подозревают губернатора области Сергея ЛевченкоПодробнее
 В России зафиксирован рекордный с 1992 года вылов рыбыВ России зафиксирован рекордный с 1992 года вылов рыбы
По данным Росрыболовства, вылов увеличился на 5,4% и превысил 5 млн тоннПодробнее
 Последний из оказавшихся под снежным завалом в Хабаровском крае найден живымПоследний из оказавшихся под снежным завалом в Хабаровском крае найден живым
В результате ЧП на территории открытой штольни золотодобывающего предприятия погибли два человекаПодробнее
Чаще всего россияне просили Деда Мороза о мире и здоровьеЧаще всего россияне просили Деда Мороза о мире и здоровье
По данным опроса ВЦИОМ, о материальном благополучии просят только 9% респондентовПодробнее
 Бурятского школьника, напавшего с топором на учеников, направили на лечениеБурятского школьника, напавшего с топором на учеников, направили на лечение
В январе подросток ранил семиклассников и учительницу, после чего поджег помещениеПодробнее
 Усманов объяснил, как и почему операторы связи поднимают тарифыУсманов объяснил, как и почему операторы связи поднимают тарифы
Маржа в отрасли не такая уж "сладкая", посетовал основной бенефициар "Мегафона"Подробнее
 Против и.о. начальника женской колонии в Мордовии возбудили дело за рабский труд осужденныхПротив и.о. начальника женской колонии в Мордовии возбудили дело за рабский труд осужденных
Ранее начальник ИК-14 Юрий Куприянов и несколько его подчиненных были отстранены от исполнения обязанностейПодробнее
 Упавший кран убрали с авианосца "Адмирал Кузнецов"Упавший кран убрали с авианосца "Адмирал Кузнецов"
На корабле продолжаются работы в соответствии с планом модернизацииПодробнее
 Первое уголовное дело о репосте прекращено после декриминализации 282 статьи УКПервое уголовное дело о репосте прекращено после декриминализации 282 статьи УК
Накануне президент подписал закон, смягчивший наказание за экстремизм в соцсетяхПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Уходящий год33 фото
28 декабря
Уходящий год
Фотохроника 27 декабря6 фото
27 декабря
Фотохроника 27 декабря
Cамые переоцененные актеры Голливуда10 фото
27 декабря
Cамые переоцененные актеры Голливуда
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПоследний из оказавшихся под снежным завалом в Хабаровском крае найден живымВ РоссииЧаще всего россияне просили Деда Мороза о мире и здоровьеВ РоссииВ России зафиксирован рекордный с 1992 года вылов рыбыВ миреВ результате взрыва автобуса у пирамид Гизы погибли два туриста из ВьетнамаЭкономикаПутин и Лукашенко в субботу снова обсудят налоговый маневр в российской "нефтянке"В РоссииБурятского школьника, напавшего с топором на учеников, направили на лечение

Песков заявил об отсутствии планов присоединения Белоруссии к РФ

Россия запретила ввоз с Украины промтоваров, сельхозтоваров, сырья и продовольствия

Россия запретила ввоз с Украины промтоваров, сельхозтоваров, сырья и продовольствияМосква может отменить ограничения, если в свою очередь Киев введенные ранее запреты в отношении российских товаров Подробнее

ЦБ сможет наказывать банки за слишком частые звонки должникам

Минюст разработал поправки, которые позволят ЦБ штрафовать банки наравне с коллекторами за нарушения при взыскании просроченных долгов Подробнее

В РФ решили унифицировать госрегистрацию автомобилей с августа 2019 года

Систему газоснабжения в Серпуховском районе перезапустят после аварии вечером в субботу

Возбуждено дело по факту незаконной охоты на медведя в Иркутской области

Возбуждено дело по факту незаконной охоты на медведя в Иркутской областиВ охоте подозревают губернатора области Сергея Левченко Подробнее

Спецслужбы Египта ликвидировали 40 террористов, готовивших атаки на Рождество

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 30 декабря

На Галапагосских островах запретили шумные фейерверки ради животных

"Победа" сообщила о задержках рейсов из "Внуково"

"Победа" сообщила о задержках рейсов из "Внуково"В авиакомпании поясняют, что у сотрудников погранслужбы возникли вопросы к технологии посадки пассажиров Подробнее

С нового года установлен запрет на плановые проверки малого и среднего бизнеса

Экс-чиновник Минобороны предстанет перед судом по делу о взятке

РЖД получили первый вагон "обновленного плацкарта"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');