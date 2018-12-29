Путин вышел на хоккейную площадку катка на Красной площади

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в субботу принимает участие в начавшемся на катке на Красной площади товарищеском хоккейном матче "Ночная лига".

Составы команд традиционные. В частности, играют министр обороны Сергей Шойгу, прославленные ветераны хоккея Алексей Касатонов, Павел Буре, Вячеслав Фетисов.

Ночная хоккейная лига была организована 15 декабря 2011 года после встречи Путина и легендарных ветеранов отечественного хоккея, на которой речь шла о необходимости развития любительского хоккея.

Задачей Лиги, получившей громкую аббревиатуру НХЛ, является привлечение взрослых мужчин, а с недавнего времени и женщин - к спорту. Ее смысл - поддержать тех, кто ближе к ночи, после работы, предпочитает сыграть в хоккей, а не посидеть перед телевизором.

Сегодня в Ночной хоккейной лиге несколько дивизионов в возрасте от 18+ до 45+, теперь в матчах Лиги участвуют и женщины.