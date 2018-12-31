Рязанский митрополит осудил фильм "Ирония судьбы"

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Митрополит Рязанский Марк в канун Нового года выступил с критикой традиционного новогоднего фильма "Ирония судьбы, или с легким паром".

"Кажется, в этом фильме Эльдара Рязанова нет ничего плохого, но на самом деле идея, которая сокрыта в основе этого фильма, безусловно, не является положительной", - заявил митрополит в видеообращении, опубликованном на сайте Рязанской епархии.

Архиерей напомнил этот любимый новогодний сюжет отечественных телезрителей: собрались друзья, крепко выпили, и произошло новогоднее чудо - главный герой нашел свою настоящую любовь.

"Во-первых, это обретение новой любви построено на предательстве - на предательстве своей невесты", - отметил митрополит Марк.

Самый же главный минус сценария, по его мнению, в том, что эта история противоречит ценностным установкам христианина.

"Христианство, Церковь призывает людей к труду, к постоянной работе над собой. Мы говорим о том, что нужно работать над собой, что любой результат является следствием постоянного труда. А здесь совсем другая картина: для того, чтобы случилось чудо, не нужен труд, можно просто встретиться, посидеть, напиться - и чудо произойдет само собой", - пояснил митрополит.

Эта идея, на его взгляд, "безусловно, является вредной" и "наполняет душу человека ложными, несбыточными мечтаниями".

Между тем в самом фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы" похожие мысли высказывает один из его героев - брошенный петербургской невестой Ипполит. Он осуждает своего более удачливого соперника из Москвы за то, что тот напивается в бане, случайно попадает в другой город, забывает там московскую невесту и обзаводится новой, "а все потому, что он человек высоких моральных устоев", и предупреждает, что "за такой короткий срок старое разрушить можно, а создать новое очень трудно".