Медведев создал правительственную комиссию для помощи пострадавшим в Магнитогорске

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании правительственной комиссии для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщили "Интерфаксу" в понедельник вечером в пресс-службе правительства РФ.

"В целях оказания помощи пострадавшим гражданам и семьям погибших в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске, а также содействия в ликвидации последствия ЧП, образовать правительственную комиссию во главе с главой МЧС", - говорится в сообщении.

В Магнитогорске в понедельник утром в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки) по адресу проспект Карла Маркса, 164. Эвакуировано 16 человек. По последним данным, погибли семь человек. Неизвестной остается судьба нескольких десятков человек.