Семь человек погибли при пожаре в жилом доме в Оренбургской области

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Семь человек стали жертвами пожара в жилом доме в городе Орске Оренбургской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону во вторник.

"В 05:57 (по Москве) поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Орске по улице Салтыкова-Щедрина. Обнаружены тела семи погибших, среди них предположительно есть дети", - говорится в сообщении.

В 06:34 по московскому времени пожар полностью ликвидирован.

На место происшествия выехал начальник ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Зенов.

Позже в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили "Интерфаксу", что, по предварительным данным, четверо взрослых и трое детей стали жертвами пожара в частном жилом доме в Орске. "Предположительно, четверо взрослых и трое детей. Личности устанавливаются", - сказал сотрудник пресс-службы.

В настоящее время на месте работает дознаватель, причина возгорания устанавливается. Площадь пожара уточняется.