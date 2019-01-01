Пожар в Орске унес жизни супругов с тремя детьми и их двоих гостей

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Установлены личности семерых погибших в результате пожара в частном жилом доме в городе Орске Оренбургской области, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону во вторник.

"После тушения пожара обнаружены тела хозяина дома, его супруги и их троих сыновей в возрасте четырех, шести лет и пяти месяцев. На месте происшествия обнаружены также тела двоих гостей: мужчины и женщины, которые пришли отпраздновать новогодние праздники", - говорится в сообщении.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Причина возгорания и возраст погибших устанавливаются.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщила, что во вторник утром в жилом доме в Орске по улице Салтыкова-Щедрина произошел пожар, погибли семь человек.