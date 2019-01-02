Главные новости
В РоссииВ Магнитогорске нашли девятого погибшего под обломками жилого домаВ миреЗадержанный в РФ по подозрению в шпионаже американец оказался бывшим морпехомМоскваСобянин решил уволить директора Парка Горького после новогоднего инцидента
В России

Пять человек, включая двух детей, погибли при пожаре на Чукотке

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Следователи на Чукотке проводят проверку по факту гибели при пожаре пяти человек, в том числе двоих детей, сообщает Следственное управление СКР по Чукотскому автономному округу.

Еще один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Трагедия случилась 31 декабря в селе Янкакыннот Провиденского района. Пожар произошел в одноэтажном деревянном двухквартирном доме с печным отоплением.

"В результате пожара пять человек погибли, в том числе двое детей. Кроме того, еще один ребенок госпитализирован, его состояние медиками оценивается как тяжелое", - подчеркивают в СКР.

Площадь возгорания составила 168 кв. м. Предварительная причина пожара устанавливается.

В свою очередь, губернатор Чукотки Роман Копин поручил оказать помощь пострадавшим в трагедии.

"Глава региона распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим, в том числе материальную, и направить в село рабочую группу во главе с первым заместителем губернатора для выяснения всех обстоятельств гибели людей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте окружного правительства

В составе рабочей группы - представители следственного комитета, МЧС и полиции.

"Во вторник из-за неблагоприятных погодных условий отправиться на место трагедии не удалось, вылет перенесен на среду", - говорится в сообщении.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
В России
В Магнитогорске нашли девятого погибшего под обломками жилого домаВ Магнитогорске нашли девятого погибшего под обломками жилого дома
По предварительной информации, сказали в МЧС, это женщинаПодробнее
 Главред журнала The New Times сообщила о планах уйти со своего постаГлавред журнала The New Times сообщила о планах уйти со своего поста
"Я давно ищу главного редактора", - сказала Евгения Альбац в эфире "Эха Москвы"Подробнее
 Тело восьмого погибшего извлекли из-под завалов в МагнитогорскеТело восьмого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске
По данным спасателей, это женщинаПодробнее
 Под завалами дома в Магнитогорске нашли живого младенцаПод завалами дома в Магнитогорске нашли живого младенца
Как рассказал губернатор Челябинской области, 11-месячного ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутанПодробнее
В Челябинской области объявили траур 2 января по погибшим в МагнитогорскеВ Челябинской области объявили траур 2 января по погибшим в Магнитогорске
По последним данным, спасатели обнаружили восьмого погибшего из-за взрыва газа в многоэтажке, судьба 36 человек пока неизвестнаПодробнее
 МЧС установило местонахождение 84 жителей аварийного дома в МагнитогорскеМЧС установило местонахождение 84 жителей аварийного дома в Магнитогорске
Ранее спасатели сообщили, что после взрыва бытового газа в многоэтажке остается неизвестной судьба 37 человекПодробнее
 МЧС сообщило о неизвестной судьбе 37 человек после взрыва газа в МагнитогорскеМЧС сообщило о неизвестной судьбе 37 человек после взрыва газа в Магнитогорске
В настоящее время речь идет о семи погибших в результате трагедииПодробнее
 Число погибших из-за взрыва в Магнитогорске выросло до семи человекЧисло погибших из-за взрыва в Магнитогорске выросло до семи человек
Обнаружены тела еще трех жертв, но извлечь их пока не удаетсяПодробнее
 В Подмосковье нашли тело женщины, пропавшей во время поездки с найденным через BlaBlaCar попутчикомВ Подмосковье нашли тело женщины, пропавшей во время поездки с найденным через BlaBlaCar попутчиком
Задержанный уже признался в убийстве и показал, где спрятал телоПодробнее
 Жильцы пострадавшего дома в Магнитогорске ранее жаловались на запах газаЖильцы пострадавшего дома в Магнитогорске ранее жаловались на запах газа
Прогнозов по завершению спасательной операции на месте взрыва пока нетПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске11 фото
01 января
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске
Уходящий год33 фото
28 декабря 2018 года
Уходящий год
Cамые переоцененные актеры Голливуда10 фото
27 декабря 2018 года
Cамые переоцененные актеры Голливуда
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Магнитогорске нашли девятого погибшего под обломками жилого домаВ миреЗадержанный в РФ по подозрению в шпионаже американец оказался бывшим морпехомМоскваСобянин решил уволить директора Парка Горького после новогоднего инцидентаВ РоссииВ Челябинской области объявили траур 2 января по погибшим в МагнитогорскеВ миреВодитель врезался в отмечавшую Новый год толпу в ТокиоСпортСборная России по хоккею победила Канаду на молодежном ЧМ

В исследованных взрывотехниками завалах дома в Магнитогорске следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено - СК

Пресс-служба губернатора Челябинской области: трое погибли в результате возгорания "Газели" в Магнитогорске

Пострадавший мальчик из Магнитогорска доставлен в НИИ неотложной детской хирургии

Маршрутка загорелась в Магнитогорске, предварительно по причине неисправности оборудования - МВД

Трамп пригласил лидеров Конгресса в Белый дом на брифинг по безопасности границы США - СМИ

Пожар произошел на ТЭЦ Новолипецкого металлургического комплекса, никто не пострадал

Найденный под завалами дома в Магнитогорске ребёнок доставлен в Москву - Минздрав РФ

Траур по погибшим в Магнитогорске начался 2 января в Челябинской области

Армения будет принимать участие в выборах членов Совбеза ООН

Бастрыкин сформировал в Магнитогорске группу из более ста криминалистов для расследования причин обрушения подъезда в доме

Компания BorgWarner подтвердила, что задержанный в России гражданин США Уилан ее сотрудник

Трамп поздравил президента Бразилии с вступлением в должность

Самолет с пострадавшим ребенком из Магнитогорска прибудет в Москву через два часа

Что произошло за день: вторник, 1 января

Спасенный младенец и траур в Магнитогорске, дебош хоккеиста в самолете и обрушение моста в Парке Горького Подробнее

Болсонару официально вступил в должность президента Бразилии

ВАДА не исключило лишения РУСАДА статуса соответствия кодексу агентства

Спасенного в Магнитогорске младенца доставят в Москву

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');