В Орске ввели режим ЧС из-за гибели семи человек на пожаре

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Власти Орска (Оренбургская область) ввели режим чрезвычайной ситуации в городе в связи с гибелью семи человек, в том числе трех детей, на пожаре, который произошел накануне утром.

Постановление опубликовано на сайте городской администрации в среду.

"Режим ЧС на территории Орска введен с 2 по 5 января 2019 года. Администрации города рекомендовано установить местный уровень реагирования на ЧС, основные усилия сосредоточить на оказание психологической помощи, социальной и других видов помощи родственникам погибших", - говорится в тексте постановления.

Во вторник утром в жилом доме в Орске произошел пожар. После ликвидации возгорания были обнаружены тела хозяина дома, его супруги, их троих сыновей в возрасте четырех, шести лет и пяти месяцев, также двоих гостей, мужчины и женщины, которые пришли отпраздновать новогодние праздники. По данным МЧС, пожар произошел в помещении кухни-веранды.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Причиной возгорания предположительно стало короткое замыкание.

После трагедии губернатор области Юрий Берг поручил социальным службам районов и городов в течение суток провести профилактические рейды, проверить наличие в домах работающих автоматических пожарных извещателей и напомнить о мерах пожарной безопасности в быту.