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Легковой автомобиль и маршрутка столкнулись на юге Москвы, пять человек пострадали

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Пять человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного такси на юге Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Предварительно, по адресу Ореховый бульвар, д. 14, кор. 1, произошло столкновение маршрутного такси марки "Мерседес" и легкового автомобиля марки "Шкода", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в аварии пострадали предварительно пять человек, один из легкового автомобиля и четверо из маршрутного такси, на месте работают оперативные службы.

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Теги: Россия, Москва, ДТП
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