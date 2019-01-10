Жертвами в ДТП в России в новогодние каникулы стали почти 230 человек

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Более 200 человек в России погибли в ДТП в первые восемь дней нового года, сообщили "Интерфаксу" в четверг в ГИБДД.

С 1 по 8 января на дорогах произошло больше 1,7 тыс. аварий, погибли 227 человек, травмы получили более 2,5 тысяч. Среди погибших - 10 детей, всего было зафиксировано 223 ДТП с участием несоврешеннолетних.

В сотне аварий принимали участие пьяные водители; еще около 50 отказались пройти медицинское освидетельствование. Жертвами пьяных ДТП стали 12 человек.

При этом, как отмечают в ГИБДД, по сравнению с 2018 годом в большинстве российских регионов отмечено снижение показателей аварийности.