В Уфе задержали гражданина Нигерии по подозрению в изнасиловании и разбое

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Иностранца подозревают в изнасиловании жительницы Уфы и разбое, совершенном в последний день уходящего года, мужчина задержан в одном из хостелов, сообщила пресс-служба СКР по Башкирии в воскресенье.

"Следствием установлено, что днем 31 декабря злоумышленник договорился о встрече с женщиной. Оказавшись у нее в квартире, мужчина, угрожая ножом, напал на потерпевшую, после чего похитил у нее несколько сотовых телефонов, планшетный компьютер и деньги в сумме 5,5 тыс. рублей, а затем скрылся с места преступления", - рассказали в пресс-службе.

Уголовное дело в отношении иностранца возбуждено по п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия).

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, он арестован, сообщили в СКР.

В свою очередь, пресс-служба МВД по Башкирии сообщила, что 23-летний подозреваемый попытался скрыться и не появлялся по адресу временной регистрации. "Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РБ установили его местонахождение и задержали в одном из хостелов города", - уточнили в ведомстве.

Осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что задержанный является гражданином Нигерии.