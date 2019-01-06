Около 5 тыс. жителей Кисловодска остались без тепла и горячей воды

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Специалисты восстанавливают теплоснабжение и горячее водоснабжение в городе Кисловодске, нарушенные вечером в воскресенье из-за аварии на тепломагистрали, сообщается на сайте главного управления МЧС по Ставропольскому краю.

"В 19:40 мск прекращена подача отопления и горячего водоснабжения в связи с восстановительно-ремонтными работами на тепломагистрали (сталь, диаметр 219 мм). Отопление и горячее водоснабжение отсутствуют в 30 жилых многоквартирных домах: восьми девятиэтажных и 22 пятиэтажных домах. Всего под отключение попали 4 тыс. 914 человек, а также три соцобъекта: школа, детский сад и медицинское училище, которые закрыты в связи с новогодними праздниками", - говорится в сообщении.

Краевой главк МЧС уточняет, что в зоне отключения находятся улицы Марцинкевича, Пионерская, Умара Алиева, Марии Расковой, Азербайджанская и Ленинградская.

Ведутся восстановительные работы.

В воскресенье в Кисловодске температура воздуха колеблется от -4 до -6 градусов.



