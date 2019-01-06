Теплоснабжение в Кисловодске восстановлено

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили по резервной схеме теплоснабжение и горячее водоснабжение в городе Кисловодске, нарушенное вечером в воскресенье из-за аварии на тепломагистрали, сообщается на сайте ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"Теплоснабжение и горячее водоснабжение абонентов восстановлено по резервной схеме до полного завершения работ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, в 19:40 мск из-за аварии на тепломагистрали была прекращена подача отопления и горячего водоснабжения в 30 жилых многоквартирных домах Кисловодска: восьми девятиэтажных и 22 пятиэтажных домах. Всего под отключение попали 4 тыс. 914 человек, а также три соцобъекта.

В воскресенье в Кисловодске температура воздуха колеблется от -4 до -6 градусов.